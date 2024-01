Intelligenza artificiale fa parlare Luigi Einaudi, non è seduta spiritica: libertà, si ai paesi dell’est in Europa

Intelligenza artificiale, IA o AI, fa parlare Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955, non è una seduta spiritica: libertà, no al fascismo e al comunismo, minano i principi di libertà individuale, di libero mercato e di governo limitato, si ai paesi dell'est in Europa

di Pier Paolo Tassi

Pubblicato il 1 Gennaio 2024 - 08:27