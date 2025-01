Pensione anticipata, se sei un dipendente di questo settore puoi richiedere un agevolazione: ecco come fare, i dettagli

Molto spesso i nostri utenti, sempre interessati circa gli argomenti di economica, fisco e tasse, vorrebbero scoprire anche i dettagli circa la pensione e come fare ad andare in una data prima del previsto. La domanda fatidica è la seguente: “Come fare?”. In questo articolo scoprirete come fare richiesta e quali sono le categorie e i requisiti il quale bisogna rispettare categoricamente.

Come sappiamo, la pensione è uno dei traguardi più belli di ogni lavoratore che, dopo anni di dedizione, fatica e sacrificio, finalmente abbandona il suo posto di lavoro percependo ogni mese una quota che permette di vivere in maniera serena e tranquilla: quella che comunemente chiamiamo pensione.

Oggi come oggi, però, in Italia questo traguardo per molti lavoratori si presenta come una cosa molto lontana, visto che ‘età è avanzata e capita di godersi la pensione con un malessere che già è legato all’età. Esistono però dei casi che ti permettono di andare in pensione in via anticipata.

Il problema è rispettare alcuni requisiti che per molti sono essenziali e importanti: andiamo a vedere di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Pensione anticipata, ecco come fare ad usufruirne

Come gà anticipato, se vuoi usufruire della pensione anticipata, devi necessariamente rispettare alcuni requisiti previsti da alcune norme vigenti e da alcuni Decreti Legislativi. Bisogna altresì affermare che tra queste categorie che ne usufruiscono prima degli altri vi è sicuramente chi ha svolto uno dei cosiddetti lavori usuranti, cioè una mansione pratica fonte di infortuni e di stress per via dell’impegno fisico che richiede.

In generale in queste categorie rientrano coloro che hanno svolto lavori usuranti, coloro i quali sono addetti alla “linea catena”, chi svolge turni notturni periodici o per l’intero anno e i conducenti di veicoli non inferiori a nove posti.

Tra le mansioni usuranti ne intendiamo diverse fra cui la mansione del palombaro, del minatore in cava, galleria o miniera. Inoltre, vi sono anche quelle mansiono che prevedono come ambiente professionale un cassone di aria compressa o i lavori con l’amianto.

Se fai parte di queste categorie, allora puoi usufruire del Decreto legislativo e della pensione anticipato, ti spetta di diritto ed è molto importante fare la domanda.