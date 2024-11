Legge di Bilancio, approvato il sussidio da 400 euro: quali sono le indicazioni per averlo

La legge di bilancio tra polemiche e scioperi programmati porta con sè un importante sussidio di 400 euro, ecco tuto ciò che devi sapere.

Uno dei momenti cruciali per ogni governo è la legge d bilancio, la manovra finanziaria con la quale ogni anno si fanno calcoli e previsioni e si indirizzano le spese da fare. E’ l’indirizzo politico di un esecutivo, si sceglie di tagliare alcuni settori per favorirne altri e così via.

In Italia la legge di Bilancio è sempre uno scontro tra maggioranza e opposizione, è sempre un rincorrersi a causa di una coperta corta che finisce per non coprire tutti. Il Governo come un buon padre di famiglia, o madre, dovrebbe riuscire a far quadrare i conti venendo incontro alle esigenze delle persone meno fortunate. Bisognerebbe assicurare servizi essenziali ed aiuti economici senza perdere di vista lo sviluppo, il lavoro ed altri settori fondamentali.

Sussidio di 400 euro di cosa si tratta e chi lo riceverà

La legge di bilancio di quest’anno è, forse, una delle peggiori degli ultimi anni almeno stando alle opposizioni ed alle categorie sociali che promettono scioperi contro la manovra finanziaria. I pensionati e le persone con disabilità vivono tempi complessi e vengono lasciate sempre più sole ed indietro, eppure quest’anno cìè una novità.

Tra il caro vita, l’inflazione che galoppa e l’aumento dei costi di beni essenziali come l’energia e i farmaci, far quadrare i conti diventa sempre più difficile. Per chi vive con un assegno mensile che spesso non basta neppure a coprire le spese primarie, ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Le categorie più vulnerabili, come gli anziani con pensioni minime e le persone con disabilità, sono tra quelle che più sentono il peso di una crisi economica che sembra non voler concedere tregua. È in questo contesto che le istituzioni cercano, anche se non sempre con risultati sufficienti, di tendere una mano con misure specifiche e mirate.

Ed è proprio con la Legge di Bilancio 2024 che arriva una buona notizia: l’approvazione di un’integrazione economica destinata ai cittadini più fragili. Al centro della nuova misura c’è un’integrazione mensile, fino a 400 euro, che sarà erogata direttamente dall’INPS. Questo sussidio non è destinato a tutti, ma esclusivamente a categorie specifiche con redditi bassi, cittadini con invalidità civile, sordomuti e persone con cecità civile.

L’obiettivo è chiaro e, cioè, fornire un sostegno economico concreto a chi si trova in situazioni di estrema vulnerabilità. Andando a coprire almeno una parte delle spese quotidiane, spesso insostenibili per queste persone. I requisiti per beneficiare di questa integrazione sono riportati sul sito dell’INPS. I richiedenti devono essere pensionati che compiono 70 anni, automaticamente eleggibili per il bonus. Per i pensionati che compiono 65 anni, invece, per ogni 5 anni di contributi versati, fino ad un massimo di 5, si può anticipare di un anno rispetto ai 70 previsti.