Lunedì nero per le Borse mondiali a causa dei timori per le guerre commerciali in corso. A Milano l’indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,95% a 38.225 punti. In calo anche Francoforte (-1,7%), Madrid (-1,3%). Ma in ribasso intorno allo 0,9% anche i listini azionari di Londra, Amsterdam e Parigi.

Ma l’epicentro del calo sono gli Stati Uniti. Tesla di Elon Musk è in forte calo a Wall Street, dove i titoli perdono il 9,17%.

A pesare sull’azienda di Musk i numeri in Cina dove Tesla ha quasi dimezzato le vendite a 30.688 veicoli (-49% annuo), per una quota di mercato nell’aggerrito settore delle e-car scesa di 4 punti percentuali al 3,9%.

La flessione del colosso delle auto elettriche sta trascinando poi al ribasso tutte le altre aziende big tech: Alphabet perde il 5,2%, Meta il 5,6%, Nvidia il 5,1%, Apple il 5,3%, Microsoft il 2,8% e Amazon il 3,7%. Il Bitcoin cala sotto gli 80.000 dollari. La criptovaluta perde il 4,5% a 79.334 dollari.