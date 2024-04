McKinsey licenzia: l’azienda di consulenza numero uno al mondo, da cui sono usciti ministri, banchieri, capi d’industria e tanti palloni gonfiati, applica a se stessa la ricetta consigliata per tanti anni a tanti altri: offre al personale 9 mesi di stipendio per dimettersi. In questo periodo, i dipendenti possono utilizzare il proprio orario di lavoro per trovare nuove opportunità di lavoro e scegliere di non partecipare ai progetti dei clienti.

La società di consulenza aziendale globale McKinsey si è offerta di pagare centinaia di dipendenti senior se desiderano lasciare l’azienda e cercare altri lavori mentre l’azienda tenta di ridurre l’organico in un contesto di recessione a livello di settore, afferma un rapporto.

Il Times ha riferito che ai manager di McKinsey nella parte britannica dell’azienda viene offerta la possibilità di dedicare fino a nove mesi a un periodo di “ricerca di lavoro”. In questo periodo, i dipendenti possono utilizzare il proprio orario di lavoro per trovare nuove opportunità di lavoro e scegliere di non partecipare ai progetti dei clienti.

Secondo quanto riferito, la società ha inoltre detto ai dipendenti che durante questo periodo continueranno a ricevere l’intero stipendio. Ciò potrebbe ammontare a centinaia di migliaia di sterline se i dipendenti utilizzassero l’intera durata di nove mesi. Questi manager avranno anche accesso alle risorse e ai servizi di career coaching di McKinsey, ha riferito il Times. I membri del personale dovranno comunque lasciare McKinsey anche se non riusciranno a trovare un nuovo lavoro durante questo periodo, ha aggiunto.

Le misure di riduzione dei posti di lavoro di McKinsey in passato

McKinsey aveva già tentato di ridurre la propria forza lavoro in un contesto di recessione poiché nel 2023 la società aveva annunciato l’intenzione di tagliare circa 1.400 posti di lavoro, che rappresentano circa il 3% della sua forza lavoro, ha poi riferito Bloomberg.

Nel febbraio di quest’anno, McKinsey ha dato valutazioni negative sulle prestazioni a 3.000 dipendenti ai quali sono stati concessi circa tre mesi per migliorare le loro prestazioni, altrimenti avrebbero potuto lasciare l’azienda.