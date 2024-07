Mutui: adesso tutti passano a questa formula molto più conveniente

Il mercato dei mutui accoglie una nuova, interessante formula di finanziamento: la soluzione appare conveniente per più ragioni.

Dopo la lunga crisi dei tassi d’interesse e il conseguente blocco del mercato immobiliare, il mutuo è tornato a essere un fattore di preoccupazione per tante persone.

Le difficoltà sono oggettive e coinvolgono tutte le fasi del finanziamento: dalla scelta dell’offerta, alla richiesta formale presso l’ente creditizio, dalla gestione delle rate alla quantità di interessi totali da corrispondere. La formula giusta per la scelta fra le varie tipologie di mutuo è sempre soggettiva.

Il richiedente deve innanzitutto capire quanto denaro ha necessità di prendere in prestito e quanto può permetterti di pagare ogni mese. Dopo aver confrontato le varie offerte e aver considerato la convenienza del tasso di interesse proposto dalla banca (in base alle esigenze attuali, alle previsioni future e al livello del TAEG), è utile anche decidere quanto voler far durare il finanziamento e valutare la sostenibilità delle rate.

Tra i vari mutui da considerare per l’acquisto o la ristrutturazione della casa andrebbe anche presa in considerazione una nuova formula, non ancora così diffusa, ma destinata a coinvolgere sempre più mutuatari ed enti creditizi. Parliamo dei mutui green: speciali finanziamenti rivolti a chi vuole acquistare un immobile di classe energetica superiore o ha deciso di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

Questi mutui sono stati introdotti in Europa dall’UE con l’EEMPS, l’Energy Efficient Mortgages Pilot Scheme, un progetto di standardizzare dell’offerta creditizia per favorire l’acquisto o la ristrutturazione di case più efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico.

Mutui green: la formula migliore per tassi di interesse e aumento dell’importo

Dopo che il Parlamento Europeo ha ratificato la direttiva case green per ridurre le emissioni di CO2 e il consumo energetico entro il 2030, le nuove politiche comunitarie e nazionali dovranno favorire la costruzione di nuovi edifici e l’ammodernamento di quelli esistenti. Tutto ciò per creare un nuovo patrimonio immobiliare alta efficienza energetica entro le scadenze prestabilite.

I mutui green intervengono proprio per favorire l’acquisto di casa a classe energetica B o superiore. O per aiutare a riqualificare palazzi, ville e abitazioni in genere. In questo senso ci si aspetta che la formula dei mutui green sia destinata a diffondersi sempre di più.

Il finanziamento promosso dall’UE propone tassi di interesse ridotti (inferiori fino al 50% rispetto a quelli applicati ai mutui tradizionali). Ma anche rapporti Loan-to-Value (LTV) più favorevoli e una concessione più agevole del credito.

Il mutuo green appare quindi come un’opzione particolarmente attrattiva sia per i richiedenti che per le banche. Ciò è dovuto al fatto che l’immobile manterrà alto il suo valore nei prossimi anni e che le famiglie interessate spenderanno meno per i costi energetici. E sempre più istituti proporranno finanziamenti di questo tipo.