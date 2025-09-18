Un nuovo bonus dedicato alla casa compare tra i bandi nazionali, ecco quali sono le caratteristiche necessarie per richiederlo.

Capita spesso di imbattersi in occasioni che sembrano piccole, ma che in realtà possono fare una grande differenza nella vita quotidiana, se colte al volo. Una semplice scelta può trasformarsi in un risparmio concreto, mentre un dettaglio trascurato rischia di far sfumare un’opportunità che definire interessante è poco.

Questo è valido anche per quello che riguarda i bonus economici, molti dei quali rischiano di passare inosservati ai contribuenti meno attenti. Il 2025 non fa eccezione e porta con sé nuove possibilità di agevolazione che riguardano la casa e il comfort, con regole precise da conoscere.

Il nuovo Bonus Zanzariere, ecco come funziona

Tra le novità c’è infatti la conferma del cosiddetto bonus zanzariere, un’agevolazione fiscale che non va confusa con un contributo diretto o uno sconto immediato. In questo caso si tratta di una detrazione, inserita nel pacchetto Ecobonus, che consente di recuperare fino al 36% delle spese sostenute acquisto e installazione.

Il meccanismo di rimborso non prevede però le vecchie scorciatoie, non è più possibile ottenere lo sconto in fattura e bisogna quindi anticipare l’intera spesa. Il recupero avviene attraverso la dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali, fino a un tetto massimo detraibile di 60.000 euro totali.

Attenzione però, non tutte le zanzariere rientrano nel beneficio fiscale e innanzitutto, per essere considerate idonee, devono possedere la marcatura ufficiale CE. Inoltre, devono risultare non rimovibili, avere un valore gtot non superiore a 0,35, con tanto di relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP).

In altre parole, devono funzionare anche come schermature solari, regolando l’ingresso della luce e del calore,e non soltanto come protezione contro le punture. Le zanzariere agevolabili devono poi essere installate a protezione di superfici vetrate e con esposizione compresa tra Est e Ovest, passando verso Sud.

Quelle montate su finestre esposte a Nord restano escluse, salvo rare eccezioni legate ad altri sistemi oscuranti specifici come persiane o tapparelle. Una regola tecnica che potrebbe diventare la principale complicazione, vale quindi la pena verificare prima dell’acquisto l’orientamento delle future zanzariere, per evitare spiacevoli sorprese.

La procedura per richiedere il bonus è piuttosto lineare, ma richiede una certa dose di precisione, partendo già dal tipo di pagamento richiesto. È necessario effettuarlo tramite bonifico parlante, conservare fatture e documentazione tecnica e infine inviare comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Le spese andranno infine inserite nella dichiarazione dei redditi, bisogna fare molta attenzione, perché senza questi passaggi, la detrazione rischia di andare perduta. Il bonus zanzariere 2025 si presenta come una possibilità concreta per chi desidera migliorare il comfort della propria abitazione con un occhio al risparmio.