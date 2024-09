Nuovo BTP: come partecipare all’asta e quali rischi considerare

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una prossima asta di BTP a medio e lungo termine: ecco come partecipare. Si dovrebbe partire il 27 settembre 2024. Anche se tutti i dettagli specifici saranno comunicati solo dopo il 24 settembre. Investire in BTP a media o a lunga scadenza appare oggi come una scelta assai interessante anche per i piccoli investitori. Ma guai a ignorare i rischi, seppur limitati, connessi alla partecipazione alle aste. I BTP sono emessi dallo Stato italiano, che malgrado il suo forte indebitamento è un buon pagatore. Abbiamo quindi a che fare con titoli abbastanza sicuri, che offrono rendimenti stabili grazie al meccanismo delle cedole periodiche. Ed è proprio questa capacità di proporre un flusso di reddito prevedibile a coinvolgere tanti investitori, anche piccoli. Il prezzo dei BTP può però sempre variare a causa delle fluttuazioni del mercato. E chi decide di vendere i BTP prima della scadenza potrebbe dover affrontare delle perdite nel caso in cui il prezzo di mercato risulti inferiore al prezzo di acquisto. L’altro rischio è connesso all’inflazione che può erodere il potere d’acquisto dei rendimenti (il rendimento reale dei BTP potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto promesso). Oltre a considerare il profilo di rischio e i propri obiettivi di investimento, l’investitore dovrebbe poi badare anche all’orizzonte temporale proposto dal BTP. La nuova grande transazione in programma, così com’è stato specificato dall’ultimo comunicato stampa pubblicato del MEF, sarà effettuata a fine settembre, con un ritardo dovuto a quella che potremmo definire una pausa strategica… Dopo i tagli ai tassi operati da Federal Reserve e BCE, era consigliabile attendere che le condizioni di mercato si stabilizzassero.

Arriva il nuovo BTP: come si partecipa all’asta

Intanto nel già citato comunicato stampa del 10 settembre 2024, il MEF ha annunciato i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a trent’anni. Il titolo, con scadenza al primo ottobre 2054 e godimento a partire dal 17 settembre 2024, rivelava un tasso annuo del 4,3%, pagato in due cedole semestrali.

L’importo totale emesso è stato di 8 miliardi di euro. Il titolo, collocato al prezzo di 99,789, corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,359%, ha avuto un enorme successo. Gli analisti parlano infatti di boom di richieste per il BTP a trent’anni. In effetti, il nuovo titolo trentennale è letteralmente andato a ruba. In seguito manovra della BCE e alle nuove politiche della FED, chi può impegnarsi su bond che scadono tra cinque, dieci, quindici o più anni può aspettarsi buone cedole e un probabile rialzo dei prezzi.

Il rendimento dei BTP dalle scadenze medio-lunghe potrebbe portarsi verso un valore compreso tra il 2 e il 2,5% nell’arco dei prossimi due anni. Per il momento siamo attorno al 3,5-4% per le scadenze più lunghe…

All’operazione appena chiusa dal MEF hanno partecipato oltre quattrocento investitori per una domanda complessiva che ha superato i 130 miliardi di euro. Il 38,3% dell’emissione è stato assegnato a fund manager. Gli investitori con un lungo orizzonte di investimento si sono aggiudicati il 32,4% della torta. Di questi, circa il 18% è stato assegnato a fondi pensione e assicurazioni, mentre circa il 14% è andato a banche centrali e istituzioni governative. Le banche hanno preso il 26,2%. Il 3,1% è andato agli hedge fund. Gli investitori esteri si sono aggiudicati la maggior parte dell’emissione: la percentuale è superiore al 75%.

Per partecipare all’asta di BTP bisogna rivolgersi a un intermediario autorizzato (una banca o un’impresa di investimento registrata presso la Banca d’Italia): la partecipazione diretta non è contemplata. Il valore nominale minimo per partecipare all’asta è di 1.000 euro o multipli di tale cifra.