Bonus anziani 2025: quali sono e come richiedereli. Ecco tutte le informazioni utili e i dettagli che bisogna conoscere.

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di opportunità per gli anziani italiani, grazie all’introduzione e al rinnovo di diversi bonus e agevolazioni. Queste misure sono state progettate per sostenere economicamente e socialmente le persone che hanno raggiunto una certa età, in particolare quelle che si trovano in situazioni di difficoltà. Tra le novità più rilevanti di quest’anno spicca il nuovo bonus mensile di 850 euro, introdotto con il Decreto Legislativo 29 di marzo, destinato a una parte specifica della popolazione over 80.

Bonus anziani: le agevolazioni importanti

Dal 1° gennaio 2025, gli anziani che hanno compiuto 80 anni e che si trovano in condizioni di non autosufficienza possono beneficiare di un contributo mensile di 850 euro. Questo bonus è pensato per aiutare a coprire le spese di assistenza e cura necessarie per chi vive in una situazione di disagio economico. Tuttavia, i requisiti per accedere a questo aiuto sono piuttosto rigorosi: oltre a dover avere un’età superiore agli 80 anni, è necessario avere un ISEE inferiore a 6.000 euro e trovarsi in una condizione di grave non autosufficienza, che deve essere certificata da una commissione dell’INPS.

In aggiunta al bonus di 850 euro, il Decreto Anziani prevede anche un’agevolazione per chi assume una badante per un anziano over 80. Questo bonus consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali fino a un massimo di 3.000 euro all’anno per due anni. Anche in questo caso, il datore di lavoro deve avere un ISEE non superiore a 6.000 euro e l’anziano assistito deve percepire l’indennità di accompagnamento. Questo incentivo è particolarmente utile per le famiglie a basso reddito che necessitano di supporto per la cura dei propri cari.

Un’altra misura importante è l’assegno di inclusione, già attivo dal 2024, che continua a essere disponibile nel 2025. Questo assegno è destinato ai nuclei familiari con almeno un componente over 60 e prevede un’integrazione del reddito per coloro che soddisfano determinati requisiti. Per accedere all’assegno, il nucleo familiare deve avere un ISEE che non superi i 10.140 euro e rispettare limiti di reddito specifici. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, la soglia di reddito aumenta a 8.190 euro, rendendo così la misura accessibile a un numero maggiore di famiglie.

Carta acquisti over 65

Un’altra iniziativa già in vigore è la carta acquisti, che offre un supporto economico bimestrale di 80 euro alle famiglie con almeno un componente over 65 o un minore di 3 anni. Questa misura è fondamentale per aiutare gli anziani a far fronte alle spese quotidiane, come quelle alimentari e sanitarie. Per ricevere la carta, è necessario che il reddito complessivo dell’anziano non superi gli 8.117,17 euro all’anno, cifra che aumenta a 10.822,90 euro per coloro che hanno 70 anni o più.

Le misure di sostegno agli anziani nel 2025 non si limitano a questi bonus. È importante essere informati su tutte le agevolazioni disponibili per garantire un miglioramento della qualità della vita degli anziani e promuovere la loro autonomia. Queste iniziative dimostrano l’impegno del governo italiano nel garantire un sostegno concreto agli anziani, favorendo la loro integrazione e il benessere sociale.