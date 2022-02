Pasqualino Monti chi è, età, curriculum, moglie, figli, vita privata, laurea, dove e quando è nato. Monti è il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Ad aprile 2021 il governo lo ha nominato Commissario straordinario per l’opera: Palermo – Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo e realizzazione del sistema interfaccia Porto-Città.

Dove e quando è nato, età, la biografia di Pasqualino Monti

Monti è nato a Ischia, in provincia di Napoli, il 28 Aprile 1974. Allo stato attuale ha dunque 47 anni. E’ del segno zodiacale del Toro.

Moglie, figli, Alessia Ventura, la vita privata di Pasqualino Monti

Non si hanno notizie certe sulla vita privata di Monti. Il manager è molto riservato al riguardo, per cui non sappiamo ad esempio se abbia una moglie o dei figli.

L’unica notizia di gossip che lo riguarda è datata 2015, quando l’allora presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia fu pizzicato in compagnia di Alessia Ventura, soubrette che era appena uscita da una storia con il calciatore Pippo Inzaghi.

Laurea, curriculum vitae: la carriera di Pasqualino Monti

Monti è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche – Economia e Commercio, con specializzazione Statistico-Economica all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed ha conseguito il Master in Banking and Finance presso la Fondazione CUOA.

Il curriculum vitae di Monti è scaricabile in PDF al seguente link: Pasqualino Monti curriculum.