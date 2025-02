Non tutti possono accedere alla pensione anticipata, ma solo chi rientra i determinati requisiti. Quali sono?

Forse non tutti sanno che la pensione anticipata è fattibile, chiamata anche flessibile, perchè si discosta dalla normale regolamentazione che indica le procedure per accedere al pensionamento. Spesso si crea confusione su questo argomento, ma basta sapere cosa dice la legge.

Andare in pensione anticipata può essere la soluzione di svariati lavoratori che per motivi diversi non possono o non vogliono più continuare il loro percorso professionale. Se stati prendendo anche tu in considerazione questa possibilità, non ti resta che scoprire se hai i parametri giusti per accendervi.

Ovviamente è buona cosa rivolgersi sempre al Caf di competenza o a dei professionisti per fare tutti i conteggi e approfondire tutti i dettagli per non cadere in errori. Intanto ecco un’infarinatura su la pensione anticipata e su come presentare domanda.

Chi può fare domanda per accedere alla pensione anticipata

Le cosiddette pensioni anticipate flessibili, si basano su delle misure che permettono ad alcune categorie di lavoratori di andare in pensione prima dell’età standard ossia i 67 anni.

Tra queste misure, c’è la Quota 103, che consente il pensionamento a chi ne ha diritto nel 2025 , che abbia almeno 62 anni di età e abbia versato almeno 41 anni di contributi. Le regole per questa pensione anticipata non sono cambiate rispetto all’anno precedente. Tuttavia, chi accetta di andare in pensione con Quota 103 deve accettare un ricalcolo contributivo dell’importo e non può ricevere una pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo.

L’INPS ha confermato che i sistemi per l’invio delle domande sono stati aggiornati, quindi chi soddisfa i requisiti può già presentare la richiesta online.

L’aggiornamento inoltre si è reso necessario perché fino al 2024, per accedere a Quota 103, bisognava avere 62 anni entro il 31 dicembre 2024. Ora il requisito si è spostato al 31 dicembre 2025, quindi il sistema doveva essere modificato per permettere a chi compie 62 anni nel corso del 2025 di presentare la domanda.

Per esempio, chi è nato nel 1964 e prova a fare domanda ora, riceverà un blocco dal sistema, perché compirà 62 anni solo nel 2026, e quindi non ha diritto alla pensione anticipata.

Oltre a Quota 103, la manovra del 2025 ha confermato altre due misure di pensione anticipata:

– Ape Sociale, per chi ha almeno 63 anni e 5 mesi, ma solo se appartiene a categorie svantaggiate (caregiver, invalidi, disoccupati o addetti a lavori gravosi).

– Opzione Donna, che riguarda lavoratrici con almeno 59 anni di età e 35 anni di contributi, ma solo se rientrano in specifiche categorie (caregiver, invalide o licenziate). L’età minima sale a 60 o 61 anni in base al numero di figli.