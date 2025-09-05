Dalla scuola alle bollette, passando per le spese mediche e la Tari: l’autunno 2025 si preannuncia difficile per le famiglie italiane. Secondo i calcoli dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, la cosiddetta “stangata autunnale” ammonterà infatti a 2.981,10 euro a nucleo familiare. “Al rientro dalle vacanze, per chi se le è potute permettere, ad attendere le famiglie ci sarà un autunno caldo sul fronte dei prezzi”, si legge nella nota diffusa dall’associazione. Il dato segna un incremento dello 0,4% rispetto allo scorso anno, nonostante la frenata dei costi energetici e dei testi scolastici. In crescita, invece, la voce “salute” (+1,5%):

“Un aumento che, unito ai tempi di attesa sempre più lunghi nella sanità pubblica, porta spesso a una rinuncia alle cure”, sottolinea Federconsumatori. Le difficoltà si estendono anche all’alimentazione, dove “le famiglie continuano a operare tagli e rinunce a causa dell’accelerazione dei prezzi”. Solo per questa voce, le spese autunnali raggiungeranno quota 1.697,50 euro. A pesare ulteriormente ci sono i costi condominiali, in rialzo del 3,3%. Un segnale positivo arriva invece dal comparto carburanti, in discesa rispetto ai picchi degli anni scorsi. “Queste spese risulteranno ancora troppo onerose per molte famiglie, considerata la stagnazione dei salari e la perdita di potere d’acquisto dei redditi fissi”, spiega Michele Carrus, presidente di Federconsumatori. “In una fase di incertezza energetica e di indebolimento della bilancia commerciale – conclude – questi aumenti non colpiscono solo i cittadini, ma l’intero sistema produttivo, riducendo la domanda interna proprio quando sarebbe necessario rafforzarla”.