A Poste Italiane il premio AIFIn 2023 per l’innovazione finanziaria

Poste Italiane ha ottenuto un grande successo al premio AIFin 2023, grazie ai suoi progetti innovativi che hanno avuto tre importanti riconoscimenti. In particolare, l’iniziativa “INSIEME 24SI” ha conquistato il primo posto nella categoria HR e Organizzazione, mentre l’App NoidiPoste ha raggiunto il secondo posto nella stessa categoria. Inoltre, il progetto “PostePremium” si è classificato al terzo posto nella categoria Wealth Management.

Nel complesso, Poste Italiane si è piazzata al terzo posto nella classifica generale come istituzione finanziaria innovativa dell’anno, confermando il ruolo di primo piano dell’azienda nell’innovazione finanziaria italiana.

Il Premio AIFIn “Financial Innovation – Italian Awards” è un prestigioso riconoscimento annuale assegnato da AIFIn (Think Tank sull’innovazione finanziaria) alle migliori iniziative di innovazione messe in atto in Italia. Obiettivo del premio è quello di promuovere l’innovazione, premiando le aziende che si sono distinte per la loro capacità di sviluppare soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. Si articola in diverse categorie, tra cui HR e Organizzazione, Wealth Managemen e Digital Transformation.

La giuria indipendente, costituita da docenti universitari, ha assegnato il primo posto all’iniziativa di Poste Italiane INSIEME 24SI, una piattaforma che mette al centro del percorso di trasformazione aziendale la partecipazione attiva di tutte le persone del Gruppo che con le loro idee e competenze contribuiscono a costruire un futuro migliore per l’azienda e per l’intera collettività. L’app “Noi di Poste”, l’applicazione dedicata ai dipendenti di Poste Italiane, ha poi ottenuto il secondo posto. Il servizio di consulenza “Poste Premium”, al quale è possibile accedere tramite un canale dedicato, sia online che tramite gli uffici postali, si è classificata al terzo posto.