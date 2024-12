I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Black Doves a The Bad Guy

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix è da poco uscita Black Doves, con protagonisti Keira Knightley e Ben Whishaw. La serie tv thriller è già nella top 10 della piattaforma. Tra le serie, prosegue il successo di The Madness e di Senna, serie tv che ripercorre la vita dell’iconico pilota di Formula 1. Su Netflix sono stati aggiunti nuovi film come Il treno dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, Our Little Secret, con Lindsay Lohan, e Storia di Maria, con Noa Cohen e Anthony Hopkins.

Su Prime Video è stata aggiunta la seconda stagione di The Bad Guy, serie tv italiana con protagonista Luigi Lo Cascio. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche le commedie Ricomincio da taaac e Improvvisamente a Natale mi sposo. Sulla piattaforma prosegue poi il successo di Alex Cross, serie tv thriller con protagonista il celebre detective creato dallo scrittore James Patterson.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Black Doves (Serie tv 2024, Thriller) con Keira Knightley e Ben Whishaw.

(Serie tv 2024, Thriller) con Keira Knightley e Ben Whishaw. The Madness (Serie tv 2024, Thriller) con Colman Domingo.

(Serie tv 2024, Thriller) con Colman Domingo. Senna (Serie tv 2024, Biografico/Sportivo) con Gabriel Leone e Kaya Scodelario.

(Serie tv 2024, Biografico/Sportivo) con Gabriel Leone e Kaya Scodelario. Adorazione (Serie tv 2024, Drammatico) con Alice Lupparelli, Federico Russo e Tommaso Donadoni.

(Serie tv 2024, Drammatico) con Alice Lupparelli, Federico Russo e Tommaso Donadoni. L’imperatrice (Seconda stagione, Drammatico/Storico) con Devrim Lingnau.

(Seconda stagione, Drammatico/Storico) con Devrim Lingnau. Il treno dei bambini (Film 2024, Drammatico) di Cristina Comencini, con Serena Rossi e Stefano Accorsi.

(Film 2024, Drammatico) di Cristina Comencini, con Serena Rossi e Stefano Accorsi. Il Grinch (Film 2018, Animazione).

(Film 2018, Animazione). Our Little Secret (Film 2024, Commedia/Romantico) di Stephen Herek, con Lindsay Lohan.

(Film 2024, Commedia/Romantico) di Stephen Herek, con Lindsay Lohan. Storia di Maria (Film 2024, Drammatico) di D.J. Caruso, con Noa Cohen e Anthony Hopkins.

(Film 2024, Drammatico) di D.J. Caruso, con Noa Cohen e Anthony Hopkins. 7 ore per farti innamorare (Film 2020, Commedia) di Giampaolo Morelli, con Serena Rossi e Giampaolo Morelli.

Prime Video, film e serie tv del momento