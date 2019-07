ROMA – I prestiti in banca è in questo momento più facile ottenerli, gli istituti, anche per sopperire al calo della domanda sui mutui, hanno allargato le maglie del credito. Tuttavia, lo fanno esigendo tassi di interesse più alti. Negli ultimi 4 mesi il tasso annuo effettivo globale (Taeg) medio per un prestito di 5mila euro da restituire in due anni è salito dal 9,06% al 9,4% . Il tasso per un finanziamento di 15 mila euro da rimborsare in sei anni è cresciuto dall’8,19% all’8,42%.

Non rincari elevatissimi – spiega il Corriere della Sera che ha vagliato le posizioni di sette importanti operatori, da Intesa a Poste – ma più significativi per la circostanza che nel 2018 i tassi calavano.

Il prestito di 5mila euro costa in media 523 euro senza assicurazione e 734 euro con la polizza collegata; quello di 15 mila euro avrà un impatto sul cliente di quasi 4 mila euro (3.936) senza polizza e più di 5 mila (5.159) con l’assicurazione. E’ importante segnalare che sottoscrivere una polizza collegata non è obbligatorio e comunque ha un peso rilevante sulla formazione del prezzo finale.

Si va dai 121 euro di Intesa ai 350 euro di Findomestic per il finanziamento da 5mila euro e da 563 euro sempre di Intesa fino a 1.300-1.400 euro (Banco Bpm e Unicredit) per il prestito da 15mila euro. (fonte Corriere.it)