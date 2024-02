Le principali banche cinesi “si sono astenute” dal trattare e hanno sospeso le transazioni con la Russia per timore di sanzioni in seguito all’attacco all’Ucraina. Il che è un dramma perché la Cina è ancora un’ancora di salvezza economica vitale per Mosca. Per la serie dagli amici mi guardi Iddio che ai nemici ci pensi io. Il che è un dramma perché la Cina è ancora un’ancora di salvezza economica vitale per Mosca. Per la serie dagli amici mi guardi Iddio che ai nemici ci pensi io.

Cina e Russia sono in “stretto dialogo” sull’elaborazione dei pagamenti internazionali dopo che una banca cinese avrebbe interrotto le transazioni con la Russia per paura dii essere sanzionata. Il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko ha affermato che i problemi relativi ai pagamenti tra Cina e Russia “saranno risolti”, ha riferito l’agenzia di stampa russa Tass, citata dal South China Morning Post.

Rudenko ha detto che un certo numero di banche cinesi si sono “astenute da attività bancarie” con la Russia a causa di “timori di sanzioni”, ma non pensa che la Cina limiterà le transazioni attraverso il sistema di messaggistica finanziaria, l’equivalente russo del sistema di trasferimento Swift.

Quando gli è stato chiesto di commentare le segnalazioni di problemi con i pagamenti tra i due paesi, comprese le transazioni attraverso il sistema di messaggistica finanziaria, ha detto ai giornalisti: “No, non abbiamo un problema del genere. Un paio di banche cinesi si sono astenute per precauzione, per paura di essere sanzionate. Ma siamo fiduciosi che questo problema verrà risolto”.

Il commercio tra i due paesi si sta espandendo con successo, ha aggiunto. “E questa è la prima dimostrazione del fatto che risolviamo questi problemi”, ha detto. “Abbiamo un dialogo stretto con i nostri amici cinesi e, naturalmente, risolveremo tutti i problemi che si presentano”, ha detto mercoledì ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing call.

Il quotidiano economico russo Vedomosti ha riferito la scorsa settimana che la Zhejiang Chouzhou Commercial Bank aveva informato i clienti di aver sospeso tutte le transazioni con Russia e Bielorussia.

La Chouzhou Commercial Bank ha sede nella città orientale cinese di Yiwu, il più grande mercato all’ingrosso del mondo di piccole materie prime, ed è stata una delle principali banche per gli esportatori russi, secondo Vedomosti. Il commercio con la Cina e lo yuan cinese sono diventati un’ancora di salvezza economica per la Russia da quando è stata espulsa dal sistema di messaggistica finanziaria Swift nel febbraio 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina. Secondo il capo della Banca centrale russa Elvira Nabiullina, un terzo di tutte le esportazioni russe sono ora regolate in renminbi.

Alcune delle principali istituzioni finanziarie cinesi hanno già annunciato l’intenzione di limitare i legami con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Secondo quanto riferito, la Banca di Cina, la Banca industriale e commerciale della Cina e due istituzioni di sviluppo guidate dalla Cina – la Nuova Banca per lo sviluppo e la Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali – hanno limitato l’accesso della Russia ai loro finanziamenti.