Ricetta pazzesca! Come risparmiare mille miliardi ogni anno sfruttando l’AI

Mille miliardi: ovvero un bilione. Ecco quanto potrebbero risparmiare le economie mondiali affidandosi all’intelligenza artificiale.

Napier AI / AML Index, un report stilato dal team di data science di Napier AI in collaborazione con GlobalData, ha cercato di approfondire il problema del costo reale della conformità per le società e le istituzioni finanziarie in relazione all’antiriciclaggio. Le istituzioni e le grandi aziende devono infatti applicare un insieme di procedure e regolamenti che dovrebbero aiutarle a prevenire e a combattere il riciclaggio di denaro.

Si tratta della conformità AML (Anti-Money Laundering). Un sistema riconosciuto come fondamentale, ma che spesso risulta inefficiente e inutilmente dispendioso. In pratica, si sprecano un sacco di soldi per aderire a normative e a regolamenti di compilance che non sempre funzionano.

Costi che includono spese per i sistemi informatici e gli altri strumenti utili al rispetto consapevole delle norme finanziarie e fiscali, dei regolamenti sulla privacy, degli standard di sicurezza e molto altro. Poi ci sono i costi per l’assunzione e la formazione di personale specializzato in compliance, i pagamenti per consulenze legali e gli audit necessari per verificare la conformità. E non solo,,. Le aziende spendono milioni anche per i costi derivanti dalle sanzioni per non conformità. E poi ci sono i costi associati alla creazione di report e alla segnalazione alle autorità di regolamentazione.

AI applicata all’AML per fermare il riciclaggio e risparmiare più di mille miliardi

Il processo AML impone infatti alle istituzioni finanziarie come le banche di verificare l’identità dei loro clienti per assicurarsi che non siano coinvolti in attività illegali, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione delle attività sospette. E per far ciò servono strumenti e dipendenti specializzati. Lo stesso problema riguarda anche le istituzioni, dai piccoli Comuni agli Stati. L’AML, che dovrebbe rendere più complicata la vita a coloro che vogliono nascondere l’origine illecita dei proventi ottenuti illegalmente, non dà però gli effetti sperati.

Il report mette appunto in luce quanti soldi siano spesi ogni anno per la compilance e quanto scarsa sia l’efficacia nella prevenzione delle attività finanziarie illecite. Solo nel 2023, secondo l’analisi, il riciclaggio di denaro è costato all’economia globale svariati miliardi di dollari: per la precisione più di 5 bilioni di dollari. Ovvero cinquemila miliardi. Solo nell’Occidente, potrebbero essere risparmiati mille miliardi all’anno.

Secondo lo studio citato, le aziende regolamentate come banche, fondi, società di telecomunicazioni e compagnie assicurative potrebbero però risparmiare 138 miliardi di dollari sui costi di conformità. Come? Implementando l’intelligenza artificiale nelle loro strategie AML.

Quasi tutti i Paesi occidentali sono stati bocciati dall’analisi: l’Inghilterra, gli USA, il Canada, la Spagna e la Francia sprecano tanti soldi senza riuscire ad arginare davvero il fenomeno del riciclaggio e quindi a recuperare a livello fiscale delle entrate fondamentali. A sorpresa, L’Italia è fra i Paesi promossi. Secondo l’indagine, l’Italia, insieme alla Repubblica Ceca e alla Finlandia è fra i Paesi che applicano meglio le politiche antiriciclaggio. L’AI potrebbe però anche da noi migliorare l’efficacia delle misure contro il riciclaggio di denaro e ridurre i costi della compilance.