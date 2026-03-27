Secondo i dati pubblicati dall’INPS, le pensioni complessive in Italia superano i 21,2 milioni di trattamenti, con un importo medio mensile pari a circa 1.284 euro. Questo numero considera tutte le tipologie di pensione, dalla vecchiaia alle anticipate, fino alle prestazioni di reversibilità per i superstiti.

Negli ultimi anni le nuove uscite sono diminuite: 831.285 pensioni nel 2026 contro le 901.152 del 2025. Tuttavia, l’importo medio continua a crescere grazie all’aumento dell’età di uscita e alle carriere contributive più lunghe. Più anni di contributi accumulati si traducono in assegni più elevati, nonostante il sistema contributivo sia meno generoso rispetto a quello retributivo.

Pensioni medie lavoratori privati e dipendenti pubblici

Le pensioni dei lavoratori dipendenti del settore privato superano gli 8,2 milioni di trattamenti, con un importo medio di circa 1.476 euro al mese. Le pensioni di vecchiaia costituiscono la quota principale, con oltre 5,5 milioni di assegni medi pari a 1.760 euro, mentre invalidità e superstiti si attestano rispettivamente intorno agli 870 e 900 euro.

I dipendenti pubblici, invece, percepiscono pensioni più elevate: oltre 3,1 milioni di trattamenti con una media mensile di 2.270 euro. Le pensioni di vecchiaia nel settore pubblico superano i 2.540 euro, con importi di invalidità e reversibilità significativamente superiori rispetto al privato.

Pensioni di autonomi, cumulo e prestazioni assistenziali

I lavoratori autonomi e parasubordinati contano oltre 5 milioni di pensioni, con importi medi più contenuti, circa 965 euro al mese. Le pensioni di vecchiaia superano di poco i 1.090 euro, mentre invalidità e superstiti risultano più basse, riflettendo carriere spesso discontinue o redditi inferiori.

Le pensioni in regime di cumulo o totalizzazione dei contributi superano le 330mila unità, con importi medi superiori ai 2.050 euro, segno di carriere lunghe e frammentate. Residuali sono le pensioni da assicurazioni facoltative, con importi molto bassi.

Infine, le prestazioni assistenziali, comprese pensioni e assegni sociali per invalidi civili, contano oltre 4,4 milioni di trattamenti, con importi medi tra 509 e 556 euro, evidenziando il ruolo essenziale di sostegno al reddito.