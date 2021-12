Stangata di Natale, aumenta tutto, la benzina può volare fino a 4 euro al litro, siamo tutti più poveri

Stangata di Natale. Aumenta tutto. Ma occhio ai furbi: c’è chi ci marcia. I rincari in ogni caso sono robusti. Il Codacons ha stimato 1.500 euro in più a famiglia per la sola spesa dei generi alimentari.

Tra autunno e inverno sono schizzati all’insù l’elettricità e le patate. Un bel 30%. Una impennata l’ha fatta pure il riscaldamento/gas (+ 14,4%). Pane e pasta sono aumentati del 10%, il latte del 5%. E ancora: i gli ultimi dati disponibili fanno rizzare e i capelli. La plastica ha registrato un + 78,2%, la carta del 23%. Modesto invece il rincaro di vini e spumanti ( + 1,5%). E già gli addetti ai lavori dicono che l’impatto importante deve ancora venire . Stiamo freschi.

Di chi è la colpa di questa stangata di Natale e Capodanno?

Le prime due cause sono la ripresa economica che molti Paesi stanno attraversando e hanno fatto diventare più costosi diversi prodotti, mancano le materie prime .E poi le decisioni viennesi dei Paesi OPEC. Gli alberghi sono rincarati del 12%, i ristoranti del 2,9%. In crescita le rette degli asili nido e delle scuole materne, automobili e affitti. Non parliamo poi del prezzo del carburante che continua a salire. C’è addirittura chi ipotizza la benzina a 4 euro.Tra non molto.

Il graduale ritorno alla vita normale dopo il lockdown e il mancato accordo sul prezzo dei Paesi dell’Opec sono le prime due cause che hanno determinato gli aumenti. Ma ce n’è una terza non meno interessante delle prime due.

E si tratta degli investimenti. l’Europa non partecipa alla lotta dei prezzi avendo puntato sull’ elettrico. Intanto becchiamo questo mazzata sonora. L’aumento del carburante contagia tutta l’economia. E riduce il potere d’acquisto degli italiani. Siamo tutti più poveri.