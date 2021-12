Filippine, tutti in fila per la benzina. Colpa del caro carburante? E se succedesse anche qui?

Filippine, tutti in fila per la benzina. Colpa del caro carburante? E se succedesse anche qui? Decine di auto e scooter in fila per fare benzina. Il video è stato girato in queste ore da Giuseppe Mattarana, un genovese in questo momento a bohol, che passa davanti al distributore mentre è a bordo di un taxi.

Prezzi alti del petrolio e del gas

La crisi del carburante dovuta ai prezzi cresciuti alle stelle è ormai mondiale. Al momento, almeno da noi, non c’è un rischio approvvigionamento. I prezzi alti stanno però cominciando a causare problemi. E la cosa vale anche per il gas naturale. E’ infatti di queste ore la notizia che alcune navi cisterna che trasportavano gas hanno deciso di cambiare rotta per risparmiare miglia marittime e tempo, decidendo così di scaricare il loro contenuto in mercati più vicini e quindi più favorevoli.

La “guerra” dei prezzi

Certo è che se non cambia qualcosa nella “guerra” dei prezzi, il rischio è di trovarsi a combattere una battaglia per le materie prime che il mondo, in questo momento di crisi dovuta alla pandemia ancora forte, non può permettersi. E il video che arriva dalle Filippine non è un buon segno.