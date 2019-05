ROMA – Diventa un giallo la lettera di risposta dell’Italia alle richieste di revisione conti avanzate dalla Ue. Nel pomeriggio le agenzie di stampa fanno trapelare quanto il ministro Tria avrebbe scritto a Bruxelles, ovvero nessun aumento dell’Iva e ipotesi di tagli alla spesa. Il vicepremier Di Maio accusa la Lega di aver scritto quella lettera. E infine il Mef che smentisce il contenuto di quanto scritto dai media.

“Il Mef smentisce nel modo più categorico le notizie di stampa che anticiperebbero i contenuti della lettera che il ministro Tria si prepara a inviare alla Commissione europea. Tali contenuti non corrispondono alla realtà. Come si potrà constatare quando si prenderà visione della lettera che sarà firmata dal ministro e inviata a Bruxelles”. Questa la nota inviata dal Mef dopo la pubblicazione degli stralci della presunta lettera inviata a Bruxelles. “Le stime presentate nel programma di Stabilità per l’Italia differiscono da quelle della Commissione. L’Italia stima che l’output gap nel 2019 sarà pari a -1,6 per cento e il tasso di crescita dell’economia sarà inferiore al potenziale. L’economia si trova dunque in una situazione di ‘congiuntura sfavorevole’ secondo la griglia del braccio preventivo del patto di Stabilita’ e Crescita (Psc)”.

La presunta lettera. “Per quanto riguarda il 2018, sebbene le condizioni macroeconomiche non abbiano consentito all’Italia di soddisfare gli sfidanti requisiti della Regola di riduzione del debito, ritengo che il Governo abbia seguito un approccio prudente e responsabile”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria nella risposta alla missiva della Commissione Europea del 29 maggio. “Fin dal insediamento” del governo – prosegue Tria – non vi è stata alcuna decisione da parte del nuovo esecutivo che implicasse un allentamento della politica di bilancio per il 2018. sebbene la crescita economica abbia sorpreso al ribasso, principalmente a causa di fattori esterni, l’anno si è chiuso con una significativa riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche, attestatosi al 2,1 per cento del PIL, in discesa dal 2,4 per cento del 2017. Il saldo primario è salito all’1,6 per cento del PIL, dall’1,4 per cento dell’anno precedente; i pagamenti per interessi, espressi in rapporto al PIL, sono diminuiti di un decimo di punto, raggiungendo il 3,7 per cento”.

Nella lettera Tria aggiunge: “Secondo le stime della Commissione il saldo strutturale dell’Italia nel 2018 è peggiorato, passando al -2,2% del PIL, dal -2,1% del 2017. Tuttavia, questa valutazione si basa sulla stima di crescita potenziale della Commissione. Secondo le previsioni di primavera della Commissione, nel 2018 l’output gap era pari a solo -0,1% del PIL, con una riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto al 2017”.

“Nonostante le lievi modifiche apportate alla metodologia applicata al caso italiano, la quantificazione dell’output gap dell’Italia è ancora – spiega il responsabile di Via XX settembre – incoerente con le principali evidenze macroeconomiche (tasso di disoccupazione ancora elevato, assenza di pressioni inflazionistiche e una forte caduta del PIL rispetto ai livelli pre-crisi). Se la crescita potenziale stimata fosse più vicina al contenuto tasso di crescita del Pil reale registrato nel 2018 (0,9 per cento), l’aggiustamento di bilancio realizzato lo scorso anno verrebbe considerato prevalentemente strutturale e non ciclico”.

La risposta di Di Maio. “La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi”. Lo dice Luigi Di Maio, aggiungendo: “Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il reddito né quota 100”. (fonte AGI)