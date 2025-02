Avere dei debiti è una bella spina nel fianco, ma c’è un modo del tutto legale per “alleviare questo dolore” o annullarlo per sempre.

Avere fino a 50 mila euro di debiti può davvero non fare dormire la notte. La bella notizia è che ci sono diverse possibilità di manovra per uscire da questa spiacevole situazione. Se una persona o un’azienda ha troppi debiti e non riesce più a pagarli, esistono alcune soluzioni per aiutarla a uscire da questa sorta di morsa senza troppi danni.

Grazie alla legge chiamata normativa sul sovraindebitamento, che permette di ridurre o addirittura cancellare i debiti fino a 50.000 euro, puoi finalmente avere una boccata d’ossigeno. Questa opzione è disponibile per privati, professionisti e piccoli imprenditori. Per accedere, bisogna presentare una richiesta in tribunale, che valuterà la situazione economica e deciderà se concedere l’aiuto.

Esiste poi la possibilità di pagare a rate i tuoi debiti con il Fisco. Dal 2025 infatti ci sono nuove regole per chi deve soldi allo Stato (ad esempio, tasse arretrate). Si potrà chiedere di pagare a rate in un periodo più lungo. A seconda della situazione economica della persona o dell’azienda, il debito potrà essere suddiviso fino a 120 rate mensili. Ma non è tutto: analizziamo tutte le possibilità.

Le possibilità messe a disposizione dalla legge per non pensare più ai debiti

Ci sono altri modi per liberarti una volta per tutte dai debiti, anche per quelli che hai con la banca. In questo caso puoi rinegoziare. Cosa significa? Se una persona deve soldi alla banca, può provare a chiedere di modificare le condizioni del prestito (ad esempio, abbassare la rata mensile). Tuttavia, le banche di solito non sono molto disponibili a fare questi accordi, e spesso i costi aggiuntivi rendono la soluzione poco conveniente.

Inoltre esiste il consolidamento del debito. Significa che se si hanno più prestiti, è possibile unirli in un unico finanziamento, con una sola rata mensile più bassa. Il problema è che, anche se la rata si abbassa, il debito totale aumenta e i tempi di pagamento si allungano, quindi si finisce per pagare di più nel tempo. In questo caso sarebbe meglio prendere in considerazione tutto e valutare con estrema cautela.

Infine se vuoi cancellare o azzerare i tuoi debiti, puoi prendere in considerazioni l’opzione Nuova “rottamazione” per i debiti con il Fisco. Lo Stato sta pensando di introdurre una nuova misura chiamata rottamazione-quinquies”, per aiutare chi ha cartelle esattoriali (multe, tasse non pagate). In pratica, si potranno cancellare sanzioni e interessi, pagando solo il debito iniziale. Inoltre, ci sarà più flessibilità nei pagamenti: anche se si salta qualche rata, non si perderà subito il beneficio della rottamazione.