ROAD – Rome Advanced District – rete di imprese costituita da Eni, Gruppo FS, Acea, Bridgestone, Cisco, Autostrade per l’Italia e Nextchem, – ha avviato un nuovo triennio di attività 2026–2029. Nel nuovo piano sarà rafforzata l’identità della rete come punto di riferimento in Italia per la tech advocacy, favorendo il collegamento tra istituzioni e imprese per accelerare l’evoluzione tecnologica dei sistemi urbani e infrastrutturali.

In questa nuova fase di sviluppo entra nella rete in qualità di cofondatore eFM, tra i principali player internazionali nell’experience “as a service” e tra gli attori più attivi nei processi di digital real estate. L’ingresso di eFM contribuirà a potenziare l’ecosistema ROAD anche attraverso uno spazio dedicato ad attività sperimentali su progetti di PlaceTech, ricerca e sviluppo, formazione e supporto alle startup.

Nel nuovo triennio ROAD consoliderà il proprio ruolo di ponte tra tecnologia, industria e istituzioni, favorendo sperimentazione, sviluppo di nuovi modelli collaborativi e crescita dell’ecosistema dell’innovazione a livello internazionale.

Nel nuovo ciclo strategico ROAD saranno implementate tre direttrici principali:

Resilienza delle infrastrutture , con lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in ambito asset integrity per il supporto decisionale in tempo reale;

, con lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in ambito asset integrity per il supporto decisionale in tempo reale; Energy management , attraverso modelli di digital twin urbani, in grado di simulare e gestire lo stress operativo delle città integrando dati infrastrutturali, ambientali e di mobilità;

, attraverso modelli di digital twin urbani, in grado di simulare e gestire lo stress operativo delle città integrando dati infrastrutturali, ambientali e di mobilità; Mobilità avanzata, con l’evoluzione del circuito “FULL ROAD”, progetto PNRR realizzato in collaborazione con la Fondazione MOST, che ha portato alla realizzazione di una infrastruttura unica dedicata alla guida autonoma e che consentirà di aggiungere ulteriori servizi di monitoraggio per la sicurezza delle flotte.

Infine, ROAD – membro di IASP, l’associazione dei parchi scientifici che ha come finalità la promozione della crescita delle aree di innovazione – lavorerà per espandere il network di collaborazioni oltre i confini italiani, attraverso partnership strategiche con i principali distretti tecnologici internazionali.