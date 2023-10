Enel S.p.A. (“Enel”) informa di aver perfezionato in data odierna la cessione alla società greca Public Power Corporation S.A. (“PPC”) di tutte le partecipazioni detenute dal Gruppo Enel in Romania, a seguito del verificarsi di tutte le condizioni sospensive usuali per questo tipo di

operazioni e previste nell’accordo di compravendita sottoscritto il 9 marzo 2023.

Enel perfeziona la cessione delle sue attività in Romania

In conformità con quanto previsto nel suddetto accordo, PPC ha pagato un corrispettivo totale di circa 1.240 milioni di euro, corrispondenti a circa 1.900 milioni di euro in termini di enterprise value (riferito al 100%).

È inoltre previsto un meccanismo di earn-out, concernente un potenziale ulteriore pagamento post-closing, basato sul futuro valore delle attività del business retail.

L-operazione complessiva, al netto del potenziale earn-out, ha generato un effetto positivo

sull’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 2.080 milioni di euro nel 2023, inclusivo

dell’incasso di circa 200 milioni di euro di dividendi straordinari, al quale si aggiunge l’effetto positivo già generato nel 2022 per circa 85 milioni di euro.

Inoltre, l’operazione ha prodotto un impatto cumulato negativo per il 2022-2023 sul risultato netto

reported di Gruppo pari a 1.398 milioni di euro, di cui 777 milioni di euro nel 2023 (inclusi 655 milioni di euro collegati al rilascio della riserva cambi). L’operazione non ha invece alcun impatto sui risultati ordinari del Gruppo.

La cessione è in linea con le Priorità Strategiche del Gruppo, che prevedono il riposizionamento di Enel su Paesi nei quali il Gruppo ha una crescita più elevata e una presenza integrata, nello specifico Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia.

Il Gruppo Enel è stato un operatore energetico leader in Romania dal 2005, attivo nei settori di:

distribuzione, con circa 3,1 milioni di clienti in tre regioni principali del paese, nello specifico Sud

Munteia (inclusa Bucarest), Banat e Dobrogea; fornitura di energia elettrica, gas naturale e servizi a

valore aggiunto; rinnovabili, con circa 600 MW di capacità; servizi energetici avanzati, quali servizi per la casa, generazione distribuita, efficienza energetica e mobilità elettrica.