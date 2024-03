Diverse agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, hanno rimosso dalle loro piattaforme la foto della principessa Kate Middleton diffusa il 10 marzo scorso da Kensington Palace, sollevando il sospetto che possa essere stata manipolata. A tal proposito, la stessa Kate Middleton in queste ore ha pubblicato un post sul Social X chiedendo scusa per la foto manipolata. Ma andiamo con ordine.

L’episodio della foto ritoccata ha fatto molto scalpore nel Regno Unito, con Sky News che ha riferito il ritiro della foto dopo le preoccupazioni sollevate riguardo alla sua autenticità. Questa immagine, pubblicata dal Kensington Palace, segnava il primo ritratto ufficiale della principessa di Galles dopo l’intervento chirurgico all’addome avvenuto a gennaio.

La foto, originariamente attribuita al Principe William e scattata all’inizio della settimana, ritrae Kate Middleton circondata dai suoi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Tuttavia, dopo il suo rilascio iniziale, diverse agenzie hanno ritirato la foto e hanno esortato i media a eliminarla dai loro archivi, citando dubbi sulla sua integrità.

Associated Press ha apportato modifiche anche alla didascalia, sottolineando che, a seguito di un esame più attento, sembra che l’immagine sia stata alterata in modo non conforme agli standard fotografici. In particolare, è stata individuata un’incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte.

La principessa Kate ha subito un intervento chirurgico addominale il 16 gennaio presso la London Clinic, rimanendo ricoverata per oltre due settimane. Inizialmente, Kensington Palace ha dichiarato che Kate Middleton sarebbe tornata in pubblico a Pasqua, tuttavia sembra che il periodo di convalescenza duri molto di più e non vedremo la moglie di William almeno fino all’estate.

La foto incriminata, che ha destato tanto scalpore, è stata pubblicata probabilmente al fine di dissipare le teorie del complotto riguardanti l’intervento chirurgico della principessa di Galles, che non si vede in pubblico da fine dicembre.

In un comunicato, il Palazzo ha confermato che la foto è stata scattata a Windsor all’inizio della settimana, cercando di fugare qualsiasi dubbio riguardo alla sua autenticità e contestazione. Tuttavia, il mistero attorno a questa fotografia rimane irrisolto, suscitando ancora domande e curiosità tra il pubblico e i media.

AGGIORNAMENTO: Nelle scorse ore Kate Middleton ha chiesto scusa per la foto risultata “ritoccata”.

In un post su X, la stessa principessa Kate ha poi chiesto scusa, spiegando di aver sperimentato il foto-ritocco:

⁠”Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri”, si legge sull’account dei duchi del Galles.

I dubbi sulla manipolazione della foto

Uno dei principali indizi che nelle scorse ore aveva sollevato dubbi sulla manipolazione della foto è rappresentato da un elemento architettonico visibile in basso a sinistra, che sembra essere stato alterato. Inoltre, la manica del maglione della figlia Charlotte presenta delle irregolarità che alimentano i sospetti sulla sua autenticità.

Esaminando più attentamente la foto, emergono altri dettagli dubbi. Il maglione del figlio a sinistra appare distorto, mentre una piastrella sulla sinistra dei suoi piedi sembra essere replicata su un’altra piastrella, suggerendo un possibile intervento di fotoritocco. Inoltre, il ginocchio destro della piccola principessa Charlotte risulta sfocato rispetto al resto della gamba, con confini netti che indicano una possibile alterazione digitale dell’immagine. Anche la cerniera del maglione di Kate, se osservata attentamente, sembra interrompersi in modo innaturale, se confrontata con gli altri dettagli della foto.

Il post di Kate in cui chiede scusa