Bari, Suv impazzito sale sull’auto in sosta e ne distrugge altre 13 FOTO

Un Suv compie una manovra decisamente azzardata su via David a Bari, zona tra i quartieri Carrassi e San Pasquale. L’auto sale con le due ruote del lato destro su un’automobile parcheggiata in strada prima di tornare a toccare terra con tutte e quattro le ruote grazie ad una bella accelerata. E’ accaduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio: la scena è stata immortalata da alcuni passanti in un video diventato virale su Instagram e ripreso da diversi siti. Il Suv ha danneggiato ben 13 auto parcheggiate. “Sembrava una scena del videogioco Gta” ha commentato qualcuno (per vedere il video clicca qui).