Bartolini, corriere trova cartello “Untori” sul camion FOTO

ROMA – Un corriere della ditta Bartolini si è ritrovato un cartello con scritto “untore” sul camion.

Alla Bartolini di Bologna, purtroppo, nei giorni scorsi alcuni dipendenti sono risultati positivi al coronavirus.

E questo, evidentemente, ha scatenato queste reazioni del tutto senza senso.

A rendere nota la vicenda è stata l’avvocata e attivista Cathy La Torre:

“Alla Bartolini non sono untori, ma semmai lavoratori che hanno contratto il virus senza volerlo”, ha aggiunto Cathy La Torre.

Il fattorino che ha inviato la foto, ha detto La Torre, ha chiesto di restare anonimo “per paura di eventuali ritorsioni”.

“Secondo le denunce di tutti i sindacati, il settore della logistica riserva ai lavoratori condizioni di lavoro pessime, tra contratti pirata, straordinari non pagati, turni massacranti, precarietà e dunque ricattabilità diffusa”.

Per cui, sottolinea l’avvocata, “mi duole che nella mia Bologna qualcuno colpevolizzi chi è vittima di un mercato del lavoro che spinge a ignorare pure le più banali precauzioni per fingere che tutto sia già tornato come prima”.

Perché è chiaro che “nessuno decide di rischiare la propria vita per portare a casa uno stipendio che basta appena a sopravvivere e, se lo fa, è perché non ha alternative”. (Fonti: Today, Facebook).