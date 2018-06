PALERMO – Se dimostri di esserti pentito di aver votato M5s hai in cambio una birra gratis. Ad aver organizzato questa singolare iniziativa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è il ristorante coworking “Moltivolti” di Ballarò a Palermo.

“Errare è umano, perseverare è salviniano. Hai creduto nei 5stelle in perfetta buona fede ma adesso i conti non tornano? Pensi che negare i diritti ai più deboli sia un prezzo troppo alto da pagare per giustificare un cambiamento? Allora #mipentounpo!”.

Il post è apparso su Facebook dopo il caso Aquarius. “Moltivolti” è un locale multietnico molto noto in città. Il locale ha lanciato l’offerta: se pubblichi l’hashtag avrai un bicchiere di birra in omaggio da oggi fino a giovedì. L’iniziativa ha già scatenato un dibattito molto acceso in Rete.