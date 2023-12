Velocità choc, realmente toccate da automobilisti, per una campagna di prevenzione. E’ la scelta della Provincia di Brescia che ha creato delle cartoline con le fotografie scattate dagli autovelox lungo le tangenziali bresciane.

Brescia, nella campagna di prevenzione stradale le foto degli autovelox

Decine di trasgressori che hanno infranto il muro dei 200 km/h. Dai 237 km/h in Tangenziale Sud, dove il limite è 90 km/h a 233 km/h di Paderno Franciacorta lungo la Sp19. “Pensiamo, per far comprendere la gravità di certi comportamenti, che la velocità media massima registrata sul tratto di provinciale di Paderno Franciacorta è superiore alla velocità media di percorrenza con la quale è stato vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza” ha spiegato l’assessore provinciale alla sicurezza Daniele Mannatrizio.

“È inaccettabile. Ed è bene – prosegue – che i cittadini vengano informati, altrimenti il rischio è che il controllo della velocità venga considerato come un mero strumento per fare cassa”.