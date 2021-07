Castelnuovo Scrivia, sindaco contro i no vax: manifesti con nomi morti per Covid in paese FOTO

Castelnuovo Scrivia, sindaco contro i no vax: manifesti con nomi morti per Covid in paese

Il sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani, si è scagliato contro i no vax e ha fatto stampare dei manifesti con i nomi dei morti per Covid in paese. “Dedicato ai No Vax, a chi pensa al complotto e a chi confonde il nazismo con il vaccino”, si legge sopra l’elenco con, sullo sfondo, la foto del parroco che benedice una bara.

Sindaco Castelnuovo Scrivia contro i no vax

“Ve ne siete andati in silenzio e in solitudine. Non vi abbiamo potuto dire addio, ma non vi abbiamo dimenticato. Siete sempre con noi. E, soprattutto, non permetterò che calpesti la vostra memoria chi sfila nelle piazze, negando l’evidenza di un virus devastante” ha dichiarato Tagliani, primo cittadino del paese in provincia di Alessandria.