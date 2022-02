Cinzia Leone, senatrice del M5s nonché vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, denuncia il furto del suo cappotto che sarebbe avvenuto all’interno del Parlamento. La Leone lo ha denunciato con un post pubblicato su Facebook:

“Buongiorno care e cari, scusate lo sfogo ma sono profondamente INDIGNATA su quanto mi è accaduto, al transatlantico di Montecitorio, venerdì scorso al termine della votazione del PdR”.

Cinzia Leone (M5s) denuncia un furto avvenuto nientemeno che a Montecitorio

La Leone denuncia un presunto furto chesarebbe avvenuto nientemeno che a Montecitorio. Il furto nell’aula del Transatlantico durante le votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Un fatto “impensabile”, si sfoga l’esponente dei 5 Stelle, “in un ambiente frequentato da Senatori, Deputati, Commessi, giornalisti”.

In un italiano non proprio perfetto che viene notato da parecchi commentatori al post, la senatrice su Facebook scrive: “Premesso che in aula non è consentito entrare con il cappotto (della foto) lo lasciai, giusto il tempo della votazione, su di uno dei divani nel transatlantico ebbene il cappotto non l’ho trovato laddove lo lasciai, dopo il voto, al che iniziai a controllare nei vari divani ma niente”.

Leone: “Provo profonda tristezza, comprendo che il cappotto era di buona fattura”

Prosegue Leone: “Provo profonda tristezza poiché pur comprendendo che era un cappotto di buona manifattura e un apprezzato brand LSpagnoli, quel qualcuno lo ha RUBATO impensabile in un ambiente frequentato da Senatori, Deputati, Commessi, giornalisti”.