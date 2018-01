PALERMO – La polizia di Stato ha sequestrato 10 kg di cocaina imballata con le foto di Tony Montana, il protagonista di Scarface con Al Pacino, che tiene in mano mazzette di dollari. La droga era su un van per il trasporto di cavalli guidato da Luigi Alcamo, 39 anni, residente a Bagheria, che è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti, dopo lo sbarco dal traghetto giunto a Palermo da Napoli.

L’automezzo che trasportava un pony è stato portato alla caserma Lungaro dagli agenti della sezione “antidroga” della squadra mobile che hanno trovato un vano nel tetto del furgone con la cocaina. Probabilmente la cocaina era destinata alla movida palermitana.

Come spiega Repubblica, alcuni chili di cocaina confezionati in questo modo stanno già girando in Sicilia. Nella giornata di lunedì 15 gennaio, gli agenti hanno trovato nella casa di un giovanissimo spacciatore di Trapani droga per un valore di circa 320.000 euro. Il giovane è stato arrestato mentre riforniva alcuni clienti.

Probabilmente l’idea di questi panetti (facilmente identificabili) è venuta ad un gruppo di trafficanti che ha sede a Napoli. Le foto del sequestro avvenuto a Palermo sono state diffuse dall’Ansa.