Qualcuno ha rubato la corona d’oro della Rosa Mistica dalla statua della Vergine Maria

Shock tra i fedeli cattolici in Argentina per il furto della corona d’oro della Rosa Mistica, una statua della Vergine Maria che si trova nella parrocchia di Nuestra Señora de la Victoria a La Plata, a circa 50 chilometri da Buenos Aires. “Questa immagine è venerata da centinaia di migliaia di persone durante la settimana! Ma qualcuno le ha tolto la corona. Non so chi sei, né perché l’hai fatto, ti chiedo solo di restituirla!”, ha scritto sui social il parroco, padre Henry. Costruita nel 1949, la chiesa divenne luogo di pellegrinaggio negli anni ’80 con l’arrivo dell’immagine di Maria Rosa Mistica. Nel luglio 2005 la cappella che la custodisce fu elevata alla categoria di Santuario arcidiocesano. La corona d’oro rubata era un omaggio dei parrocchiani alla Rosa Mistica in segno di gratitudine per i miracoli e i favori ricevuti.