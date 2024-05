Eccellenze dello spettacolo: francobollo per Mike Bongiorno nel centenario della nascita

“Allegria” è la parola che campeggia sul francobollo dedicato al celebre presentatore televisivo italiano Mike Bongiorno. E’ il motto che pronunciava durante le sue trasmissioni, quasi un marchio che lo contraddistingue ancora oggi.

La vignetta riproduce un ritratto del celebre showman, pioniere e protagonista della televisione in Italia; in alto, spicca la sua proverbiale “ALLEGRIA” con cui è entrato per oltre cinquant’anni nel cuore e nelle case degli italiani.

Caratteristiche del francobollo

Oltre al ritratto di Mike Bongiorno, a completamento del francobollo ci sono la legenda “MIKE BONGIORNO” e le date “1924 – 2009”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

E’ stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo

Tiratura: trecentomila quindici esemplari

Indicazione tariffaria: B pari a 1.25€.

Caratteristiche del foglio

Quarantacinque esemplari. Sulla cimosa la riproduzione monocromatica del logo MIMIT.

Nota: la fotografia di Mike Bongiorno è stata realizzata da Mario Dotti e riprodotta per gentile concessione della famiglia dell’autore.

Dove trovare il francobollo

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.

Scrivono di lui la moglie Daniela Zuccoli Bongiorno e i figli Michele, Nicolò, Leonardo

“Mike ha saputo entrare con sincerità, rispetto e professionalità nel cuore delle famiglie e delle case degli italiani. Si riunivano davvero tutti per guardarlo, giovani, vecchi e bambini. Mike era “uno di famiglia”, un “amico dei giorni migliori” come ha scritto la poetessa Alda Merini. Facendo una televisione pulita, non volgare, che “faceva” cultura, portava una speranza nelle case di tutti, e con i suoi quiz ha raccontato i costumi e i cambiamenti che hanno attraversato la nostra società per molti decenni.

Il suo è stato davvero un percorso unico e irripetibile. Ha voluto bene all’Italia, e l’Italia a lui. Alcuni dicono addirittura che ha “fatto gli Italiani”. Non esageriamo, ma forse ne è stato uno specchio, e diverse generazioni dal dopoguerra in poi si sono riconosciute in lui, nella sua sincera tensione a parlare di un avvenire sempre possibile, e della facoltà di andare “sempre più in alto”!

La sua vita è una vera e propria memoria collettiva degli Italiani, un percorso di vita di un uomo “normale” ma davvero straordinario, che ha sempre trovato la misura e la forza per poter dire nonostante tutto “Allegria!” a tutta l’Italia con convinzione e sincerità.”