ROMA – Dopo l’ottimo risultato alle elezioni, il candidato premier di M5S Luigi Di Maio ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Sicilia. Con lui anche Giovanna Melodia, avvocato civilista, 37 anni, e consigliera comunale del M5S ad Alcamo, in Sicilia. Anche se non vi è nessuna comunicazione ufficiale, Giovanna Melodia potrebbe essere la nuova fidanzata di Luigi Di Maio. Sabato sono stati visti insieme nelle zone di Trapani, tra Castellammare del Golfo, Alcamo e Marsala. I due si frequentano dalla scorsa estate, durante la campagna elettorale delle Regionali.

