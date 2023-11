Gli studenti corrompono la professoressa: “Un cornetto per rimandare le interrogazioni”

Un cornetto… per corrompere la professoressa. Sui social sta un po’ facendo il giro del Paese la foto di un cornetto regalato da alcuni studenti a una professoressa per rimandare le interrogazioni.

Gli studenti… corrompono la professoressa

Nel post dell’insegnante, diventato virale in poche ore, si vede il regalo fatto dagli alunni: un cornetto, accompagnato da un paio di bigliettini: “Un cornetto vuoto come le nostre testoline in questo momento… Può iniziare le interrogazioni venerdì 1 dicembre?”.

E ancora: “Con tanto amore dalla 2 CL, le chiediamo di non interrogare oggi e domani e di iniziare il giro di interrogazioni venerdì 1 dicembre, come stabilito in precedenza da questa amorevole, stupenda, magnifica, bravissima classe”. Poi, la promessa: “Il giorno dell’interrogazione non ci assenteremo”.

Livello di ruffianeria, commenta la prof, oltre ogni limite. D’altronde, scherza, non li avrei interrogati comunque. Lontana dal bullismo, dalle ansie e con un po’ di sana ironia: questa è decisamente la scuola che ci piace raccontare.