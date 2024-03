Lo street artist italiano Jorit incontra Putin, foto insieme al forum della gioventù a Sochi

Si chiama Ciro Cirullo, ma tutti lo conosciamo come Jorit, il noto artista di strada famoso per i suoi murales. Ieri sera il giovane italiano ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. Alla fine dell’evento Cirullo ha chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, “in Italia si dicono tante cose strane su di lei”. Al che il presidente ha risposto: “Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale”. Putin ha fatto la foto con l’artista italiano e una con un giovane africano.

A Sochi Cirullo ha incontrato anche l’attrice Ornella Muti, che in questi giorni è in Russia. Jorit è noto anche per avere realizzato un grande graffito che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. “L’idea – ha spiegato – era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino“.