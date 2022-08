Un problema al costume lascia Victoria dei Maneskin a seno nudo sul palco dei premi Mtv e la regia censura la performance provocando la protesta dei fan.

Maneskin, Victoria a seno nudo sul palco, Mtv censura

Molti spettatori hanno notato che l’esibizione della band nel nuovo hit Supermodel era stata ripresa a campo larghissimo per decine di secondi consecutivi con la regia che ha poi riattaccato stringendo solo su Damiano David e sulle ballerine.

Foto circolate dopo lo show al Prudential Center di Newark nel New Jersey hanno poi confermato. La bassista si era fatta avanti sul palco pochi secondi dopo l’inizio dello show quando la camiciola monospalla che indossava è scesa fino alla vita lasciandola a torso nudo. Lo spettacolo è andato avanti con la 22enne chitarrista che ha continuato a suonare a beneficio dell’arena mentre la regia spostava le telecamere per inquadrare file di spalti vuoti.

Mtv censura e i fan protestano

Sono scoppiate proteste: “Ci avete deluso, avete rovinato lo show dei Maneskin. Gli dovete le scuse”, ha twittato un fan, mentre un altro ha contestato alla rete tutto musica di “aver lasciato passare la performance risqué in cui Nicki Minaj ha simulato la masturbazione”, per non parlare del look di Damiano, perizona di pelle e chiappe al vento.

I Maneskin sono stati tra i protagonisti della serata, sia per l’esibizione con “Supermodel”, sia perché hanno permesso per la prima volta all’Italia di aggiudicarsi il premio come Best Alternative video con “I wanna be your slave”.