Un uomo in mutande è stato fotografato in un supermercato mentre fa la spesa in mutande. Dietro il gesto però c’è una protesta.

Hanno fatto il giro del mondo le foto di un uomo che fa la spesa in mutande. Le immagini sono state scattate da alcuni clienti in un supermercato di Plougastel, nel nord-ovest della Francia. Dietro al gesto dell’uomo c’è però una protesta. L’uomo infatti ha un cartello in cui c’è scritto “vestirsi, respirare, vivere, è essenziale”.

Come riporta France Bleu, il cliente ha scelto di restare in mutande per protestare contro la chiusura del reparto tessile, ritenuto non indispensabile dal governo francese che ha decretato il nuovo lockdown. Molte attività infatti, non solo in Francia, sono state costrette a chiudere a causa delle misure prese dai vari governi per contrastare il diffondersi del Covid.

Le foto della protesta condivise dal magnate Leclerc

Il proprietario del centro commerciale, il magnate Michel-Edouard Leclerc, ha voluto condividere il gesto, pubblicando le foto sul suo personale account Facebook: “Apertura di attività: piuttosto che lasciare che professionisti o politici litighino se un prodotto essenziale sia essenziale o meno. Alcuni consumatori, come qui a Leclerc Plougastel, esprimono la loro opinione” ha scritto. (fonte FRANCE BLEU)