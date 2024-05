L’Italia celebra con un francobollo la vittoria italiana in Coppa Davis del 2023, avvenuta a Malaga nel novembre scorso. Teatro della presentazione del francobollo, ordinario e appartenente alla serie tematica “lo sport”, è stato il Foro Italico, a Roma, alla presenza del sottosegretario Bergamotto, dei rappresentanti della Federazione italiana tennis e padel, del Poligrafico e Zecca dello Stato, della Filatelia di Poste Italiane, della Direzione Prima Dipartimento del Tesoro, della Nazionale italiana Davis Cup.

Caratteristiche del francobollo

ll francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e raffigura, in grafica, la squadra italiana di tennis nell’atto di alzare il trofeo della Coppa Davis. La vignetta è decorata con un nastro con i colori della bandiera italiana.

Un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla vittoria italiana della Coppa Davis 2023, relativo al valore della tariffa A zona 1 pari a 3,60€.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari di francobolli e centomila foglietti.

Foglio: ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini.

Completano il francobollo la legenda “VITTORIA ITALIANA DELLA COPPA DAVIS 2023”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A zona 1”.

Caratteristiche del Foglietto

Il Foglietto riproduce, in primo piano a sinistra, una fotografia della squadra italiana di tennis intorno al trofeo della Coppa Davis conquistato nel 2023, e in particolare, da sinistra a destra, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, il capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego. In alto, a destra, è incastonato il francobollo, mentre, in basso, è riprodotto il logo della Federazione Italiana Tennis e Padel. Completano il foglietto la legenda “VITTORIA ITALIANA DELLA COPPA DAVIS 2023”.

Dove comprare il francobollo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Prati. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, il bollettino illustrativo, al prezzo di 35€.

La dichiarazione del sottosegretario Fausta Bergamotto

“Un’impresa sportiva che il nostro Paese aspettava da ben 47 anni che è stata resa possibile dal grande talento messo in campo dalla squadra azzurra e dalla perizia tecnica del capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri e dal supporto della FITP guidata da Angelo Binaghi – ha dichiarato il sottosegretario Bergamotto nel suo intervento – una disciplina in cui tradizione, agonismo, bellezza del gesto atletico e tenuta psicologica si fondono in un’esperienza unica, sottratta ai tempi prestabiliti”.

Bergamotto ha infine aggiunto – “proprio in considerazione di questi elementi, e in virtù della mia delega anche in ambito filatelico e di concerto con il Ministro Adolfo Urso, ho ritenuto doveroso ricomprendere l’emissione di oggi auguriamo tutti possa crescere ulteriormente negli anni a venire e sia in grado di portare nuove soddisfazioni sportive ai suoi appassionati” – ha concluso.nel Programma di emissioni filateliche 2024. Un riconoscimento dovuto ad uno sport e ad una Federazione che ci auguriamo tutti possa crescere ulteriormente negli anni a venire e sia in grado di portare nuove soddisfazioni sportive ai suoi appassionati” – ha concluso.