ROMA – Otto auto parcheggiate sono state travolte dal crollo del muro di contenimento rivestito in pietra.

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo il crollo, avvenuto intorno alle 3.20 della scorsa notte a Pontassieve in provincia di Firenze. Le auto erano parcheggiate in via della Resistenza: le pietre si sono staccate dal muro di cemento armato. Il crollo ha coinvolto una porzione di muro lunga 40 metri ed è finita sul parcheggio sottostante. E’ qui che le auto, come mostrano le foto diffuse dai pompieri stessi, sono state travolte.

Non si registrano danni alle persone: sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. I Vigili del fuoco, al termine del sopralluogo hanno transennato circa 150 metri di muro.

Due giorni fa, a Piazza Brembana, comune che conta circa 1200 abitanti e che si trova nella Valle Brembana in provincia di Bergamo, a crollare erano stati cinquantina di metri di strada.

I Vigili del Fuoco, in questo caso erano intervenuti con i cani dell’unità specializzata nelle ricerca delle persone, per poter escludere che qualcuno potesse essere rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto era arrivato anche il sindaco del piccolo comune Geremia Arizzi, i mezzi del 118 e i Carabinieri della stazione locale.

