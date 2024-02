Catwolker, a Roma la passeggiata per il leopardo arabo in via di estinzione

La Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma in occasione della Giornata Internazionale Onu del Leopardo Arabo ha annunciato per Sabato 10 Febbraio alle ore 11.30 (Via Giovanni Battista Pergolesi 9, Roma) l’iniziativa “Catwalk”. Si tratta di una passeggiata aperta a tutti che si tiene ogni anno a livello globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul legame tra benessere collettivo e ambiente, attraverso le storie di sette grandi felini a rischio estinzione: leopardo arabo, leone, tigre, giaguaro, puma, ghepardo e leopardo delle nevi. Dopo un momento di saluto, la passeggiata si svolgerà nel cuore di Villa Borghese. Dalla prima edizione di Catwalk, già oltre 90mila persone in 136 Paesi hanno partecipato all’iniziativa, percorrendo un totale di oltre 150mila chilometri.