L’inghilterra torna a casa ma con un gatto in più: Dave il micio del Qatar

Che l’Inghilterra se ne sia tornata a casa dai Mondiali di Calcio 2022, ormai è notizia vecchia. Una più fresca è che due dei giocatori della nazionale inglese – Kyle Walker e John Stones – non sono tornati da soli in patria. Infatti, ad accompagnare il loro viaggio di ritorno a casa c’è Dave, un gatto randagio raccolto in una strada del Qatar, diventato subito la mascotte della squadra.

Come avevamo già scritto su queste pagine, in Qatar di gatti non ne mancano proprio. Anzi, come abbiamo documentato qui, la proporzione di gatti-umani è sorprendentemente a favore dei felini.

Ora per Dave si presenta una lunga quarantena, prima di poter oltrepassare le strettissime maglie sanitarie inglese. Ma tutto sembra procedere per il meglio.

Passati tutti i controlli, Dave potrebbe anche trovare ad accoglierlo una maglia della nazionale tutta sua.