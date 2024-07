Orrore a Roma, un gatto legato ai binari e ucciso da un treno in corsa

La dichiarazione della Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, esprime un profondo sgomento e indignazione per l’ennesimo atto di crudeltà nei confronti di un animale. La vicenda del gattino Caracas, legato ai binari della stazione Tuscolana e ucciso dal passaggio di un treno, evidenzia la continua presenza di episodi di violenza gratuita nella città di Roma.

Gatto ucciso su binari a Roma

Prestipino non solo denuncia l’orrore di questo atto barbaro, ma richiede anche un intervento concreto da parte delle autorità comunali. La sua richiesta al Comune di Roma di costituirsi parte civile è un passo significativo per sottolineare l’importanza di perseguire legalmente i responsabili di tali atti di violenza contro gli animali.

Inoltre, Prestipino fa appello alla sensibilità dei cittadini romani, esortandoli a partecipare numerosi alla fiaccolata organizzata per il 17 luglio in memoria del gattino Caracas. La manifestazione, promossa dal gruppo “Mici di Villa Lais”, partirà alle 19 da via Deruta, attraversando via del Mandrione e terminando in via Casilina vecchia. Questo evento non solo rappresenta un momento di raccoglimento e solidarietà, ma serve anche a sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto e della protezione degli animali.

L’invito alla partecipazione alla fiaccolata riflette l’intenzione di creare una comunità più consapevole e impegnata nella tutela degli animali, dimostrando che atti di violenza come quello subito da Caracas non passano inosservati e sono condannati fermamente da tutti.