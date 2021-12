In un mese sono stati ucciso più di 250 cani, per lo più cuccioli. Accade in India nel piccolo villaggio di Lavool che si trova non lontando dalla città di Majalgaon, nel distretto di indiano di Beed. Ad affrontarsi sempre più spesso nelle strade del villaggio sono cani randagi contro scimmie.

India, la guerra tra i cani randagi e le scimmie

Il tutto è cominciato dopo che alcuni cani hanno ucciso una scimmietta neonata. Da lì la si è scatenata la furia assassina dei primati. Diversi video mostrati dalle tv locali mostrano quello che sta accadendo: le scimmie, come confermato dalla gente del luogo, arrivano in branco nel villaggio. Qui danno inizio alla caccia ai cuccioli di cane. Dopo averli catturati li portano sugli alberi o sui tetti e li uccidono buttandoli giù dall’alto. Quanto sta accadendo ha portato al fatto che i cani randagi sembrano essere quasi completamente scomparsi dal villaggio.

Non solo cani: scimmie colpiscono bambini di 8 anni

Gli animali, a quanto pare, non attaccano solo i cani. Come raccontato dall’Indian Express, a finire sotto la loro furia è stato anche un bambino di circa 8 anni, aggredito mentre usciva di scuola. Per difenderlo, gli abitanti del posto hanno iniziato a lanciare pietre contro le scimmie.