Tigre dello zoo di Nuova Delhi sbrana un ragazzo caduto nel recinto. Un uomo di 20 anni finito nel recinto delle tigri nello zoo di Nuova Delhi, lotta per 90 secondi senza successo nel tentativo disperato di salvarsi da una tigre.

Il fatto è accaduto nel 2014 ed è tornato virale dopo che il Sun ne ha parlato in un articolo. Maqsood, alla fine non ce l’ha fatta: la tigre Vijay lo ha ucciso sbranandolo. Le persone che hanno assistito alla scena hanno lanciato pietre nel tentativo disperato di distrarre l’animale, provando così a salvare la vita al giovane.

Il personale dello zoo ha raccontato che Maqsood si era arrampicato sul recinto. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno affermato invece che il ventenne era scivolato. La tigre, all’inizio resta immobile a guardare il ragazzo che muove le braccia e urla disperato. Poi ha attaccato trascinando Maqsood.

Vijay ha attaccato al collo il giovane ed ha trascinato il suo corpo.

I testimoni che hanno assistito alla scena hanno criticato la gestione dell'incidente da parte dello zoo sostenendo che il personale non è riuscito ad andare in aiuto dell'uomo rapidamente.