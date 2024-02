E quel che esce dall’uomo a renderlo impuro, non quello che mangia, i propositi di male: avidità, malvagità, inganno, invidia, calunnia, superbia E quel che esce dall’uomo a renderlo impuro, non quello che mangia, i propositi di male: avidità, malvagità, inganno, invidia, calunnia, superbia

È quel che esce dall’uomo a renderlo impuro, non quello che mangia o come lo mette in bocca: dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, eco quello che esce da noi.

Le parole di Gesù scassano ‘ipocrisia dei formalisti e danno i brividi ancora oggi.

Leggiamole dal Vangelo di Marco, il Vangelo più antico.

In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro».

Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti.

E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». (Mc 7, 14-23)

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:

“Questo popolo mi onora con le labbra,

ma il suo cuore è lontano da me.

Invano mi rendono culto,

insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».

E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: “Onora tuo padre e tua madre”, e: “Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte”.

Voi invece dite: “Se uno dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio”, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte». (Mc 7, 1-13)

Gli articoli a cura di Sergio Carli sulla parole di Gesù sono a questi link.

Nessuno è profeta nella sua patria, Nemo profeta in patria: invito a emigrare, non di Salvini o Schlein ma di Gesù

Gesù diceva: Beati i poveri, beati voi che avete fame, sarete saziati, beati voi che ora piangete, sarete consolati

Gesù disse: gli ultimi saranno i primi i primi saranno gli ultimi, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date

Così parlava Gesù: Non accumulate tesori sulla terra, guardate gli uccelli e i gigli neanche Salomone vestiva così

Gesù comincia l’anno ammonendo: Non giudicate, per non essere giudicati; attenti alla pagliuzza e alla trave

Gesù disse: Ama il prossimo tuo come te stesso, se uno ti percuote una guancia, tu porgigli anche l’altra

Gesù disse: i capi devono servire non farsi servire, quando fai l’elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra



Gesù disse cammello o fune? un dubbio vecchio 2 mila anni, il buon senso è per la fune ma anche il cammello tiene

Gesù figlio dello Spirito Santo o di Antipatro figlio di Erode? Vangeli vs moderni nel giorno della Immacolata

La scritta nel muro, mano annuncia tragedia, Daniele predisse interpretò la fine di Babilonia e si salvò dai leoni

Gesù ordinò: Vendete ciò che avete e datelo in elemosina, Giobbe sospira: Il Signore ha dato, il Signore ha tolto

Gesù e il libero arbitrio, una parabola chiude il dibattito sul free will, noi siamo fatti così ma decidiamo di testa nostra

Gesù contro l’ipocrisia umana: fai l’elemosina? non sappia la sinistra ciò che fa la destra, preghi? chiudi la porta

Ama il tuo prossimo, perdona 70 volte 7, porgi l’altra guancia. esù sovversivo e i nuovi comandamenti, valgono anche oggi duemila anni dopo, ma chi li osserva?

Santi e Morti, due giorni di cupa festività, Estote parati: ecco come Gesù anticipava la fine del mondo

Gesù risponde: come saremo alla resurrezione? come angeli nei cieli, né mogli né mariti, sono uguali ad angeli

La rivoluzione di Gesù, i nuovi comandamenti: chiedete e vi sarà dato, quanto volete che vi facciano voi fatelo

Gesù parlava così, nel Vangelo, le sue parole più belle: una raccolta, delle frasi che colpiscono ancora nel 2023