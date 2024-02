Nessuno è profeta nella sua patria, Nemo profeta in patria. Si tratti di città o nazione, costituisce un invito a emigrare.

Gli italiani, che sono mammoni e casalinghi, sognano un posticino nel loro paese ma l’evidenza conferma il contrario.

Solo andando lontano dal tetto natio, se non sei nato da nobili lombi, puoi crescere e affermarti.

La massima citata sopra non è di Salvini o della Schlein ma di Gesù. Le riportano tutti e quattro i Vangeli, quelle riprodotte sotto sono di Marco, che è il Vangelo più antico.

Scrive la Treccani che sono “parole tratte dalla frase nemo propheta acceptus est in patria sua «nessun profeta è gradito in patria», riferita dai Vangeli (Luca 4, 24; cfr. anche Matteo 13, 57, Marco 6, 4, Giovanni 4, 44) come pronunciata da Gesù in Nazareth per stigmatizzare la fredda accoglienza dei suoi conterranei.

“Di solito è usata per significare che difficilmente si possono vedere riconosciuti i proprî meriti, o comunque i meriti di una persona, nel proprio paese (dove si è per lo più conosciuti come uomini comuni, e con le debolezze di questi), o per lamentare il fatto che spesso le invidie e l’incomprensione dei proprî conterranei costringono gli uomini di valore a cercare il successo lontano dal proprio paese” .