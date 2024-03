Guerra mondiale, Hitler perse per colpa dell’Italia ma Rommel sbagliò tutto

A conclusione della sua analisi Grant Piper, che si definisce “scrittore professionista. Storico dilettante. Marito, padre, cristiano”, scrive: “La Germania avrebbe fatto meglio a ignorare l’Italia e a concentrarsi sui propri obiettivi.

“Il sostegno all’Italia non fece altro che prosciugare le risorse tedesche quando ne avevano più bisogno. Se la Germania non fosse mai rimasta coinvolta nell’Italia, avrebbe potuto risparmiare centinaia di migliaia di truppe, migliaia di carri armati, centinaia di aerei e milioni di litri di carburante per la loro guerra nell’Europa continentale”.

L’Italia, prosegue, costrinse la Germania a ritardare l’operazione Barbarossa. L’Italia costrinse la Germania a inviare uno dei suoi migliori generali nei deserti del Nord Africa. L’Italia costrinse la Germania a impegnare centinaia di migliaia di uomini in Italia, Sicilia e Grecia. Ed è stato tutto inutile.

L’Italia è la vera ragione per cui la Germania ha perso la Seconda Guerra Mondiale. Gli altri punti di pressione, l’Operazione Barbarossa, Stalingrado e l’Operazione Sealion, avrebbero potuto tutti beneficiare delle risorse tedesche che venivano tutte sprecate altrove. Dal giudizio negativo non è peraltro esente nemmeno uno dei miti militari tedeschi, il generale Erwin Rommel. Altro che volpe del deserto, scrive Grant Piper. Semplicemente disobbedì alle istruzioni del comando supremo e fece un disastro.

Spiega Grant Piper. Quando Rommel fu inviato in Nord Africa, gli fu dato l’ordine di agire come Sperrband contro gli inglesi per conto degli italiani. Sperrband significa bloccante. Tecnicamente, Rommel avrebbe dovuto essere subordinato al comandante in capo italiano per il Nord Africa, Italo Gariboldi. Gariboldi non aveva intenzione di combattere frontalmente gli inglesi per il prossimo futuro dopo aver ripulito facilmente il suo orologio. L’OKW (Oberkommando der Wehrmacht) fu d’accordo e esortò Rommel a prendere posizioni difensive a Sirte. Rommel era lì solo per sostenere il fianco italiano in modo che Mussolini potesse capire cosa voleva fare con i suoi rimanenti possedimenti nordafricani.

Ma Rommel aveva altre idee. Nonostante avesse ricevuto telegrammi che gli proibivano di stabilire qualsiasi contatto diretto con gli inglesi se non a fini di ricognizione, Rommel iniziò immediatamente a pianificare una grande offensiva. Rommel riconobbe giustamente che l’Ottava Armata britannica era stanca e di cattivo umore dopo aver inseguito gli italiani a rotta di collo negli ultimi tre mesi. Le stesse truppe di Rommel erano fresche e ansiose di mettersi alla prova.

Invece di agire come forza di blocco, Rommel passò all’offensiva e cambiò il volto della Seconda Guerra Mondiale. Per la sua insubordinazione, Rommel ottenne la promozione a feldmaresciallo. Ma gli altri generali dell’alto comando (OKW) la vedevano diversamente. Il Nord Africa era una strada che non portava da nessuna parte.

Rommel aveva percorso migliaia di chilometri di terreno in 18 mesi, ma a quale costo? I suoi carri armati consumavano carburante prezioso senza alcun valore strategico. Un generale sputò addirittura che preziose risorse tedesche venivano sprecate nella “dannata spedizione personale di Rommel”.

Gli altri generali erano frustrati per una serie di ragioni. Innanzitutto, il Nord Africa non offriva alcun valore strategico per i tedeschi. Qual è stata la fine del gioco? L’Italia aveva già dimostrato di essere incapace di occupare e governare il territorio. La Germania non aveva intenzione di controllare il Nord Africa. Gli studi elaborati per un’ipotetica occupazione di Alessandria e del Cairo da parte delle forze tedesche conclusero che il piano non era fattibile. Nel frattempo, mentre Rommel attraversava il deserto, l’esercito tedesco veniva distrutto sul fronte orientale. Rommel stava risucchiando prezioso carburante, cibo e attenzione che avrebbero potuto essere dirottati sulla Russia.