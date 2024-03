Padre nostro pregano 2,5 miliardi di cristiani, antica preghiera ebraica

Torniamo al Pater. Una prima e più antica versione ci viene dalla raccolta di detti di Gesù nota come Fonte Q da Quelle, che in tedesco vuole dire fonte.«Quando pregate dite “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci quest’oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti one noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione “».

Quella del pane quotidiano è un’altra questione che lascia perplessi sull’uso politico e propagandistico della traduzione da parte dei religiosi di professione. Anche il testo sacro per eccellenza degli anglicani, la Bibbia nello traduzione voluta da Re Giacomo mezzo millennio fa, parla di pane quotidiano.

Nel mondo cattolico come in quello protestante i ricchi stavano sopra, i poveri sotto ed era bene che questi si accontentassero di un pezzo di pane e magari un bicchiere di vino per stordirsi. Da che mondo è mondo questo costituì la dieta della maggioranza degli umani: state contenti di quel poco che avete, era il senso di uno dei precetti della Chiesa al catechismo. Anche Martin Lutero si piegò.

Ma è possibile che Gesù, il grande rivoluzionario, esortasse a pregare per la pagnotta? Ci stona un po’ in una orazione tutta proiettata in un mondo che sarà. E qui emerge una versione ben diversa del pane quotidiano. Non per quello dobbiamo pregare ma per il pane del domani, concetto coerente con il momento fondamentale dell’insegnamento di Gesù, l’istituzione della Eucarestia. Dacci oggi il nostro pane di domani, invoca Cristo; non pensa alla michetta ma al pane trasformato nel suo corpo.

Ma dove lo ha detto? L’ha detto ma l’hanno obliterato, stile Stalin e Putin.

Tutto si gioca attorno a una parola greca: epiousios o epiousion che vuole dire appunto del domani o trans sostanziale.

Da duemila anni filosofi, biblisti, teologi dibattono su questa parola che è stata usata solo una volta nel greco scritto proprio nel Padre Nostro. La questione è complessa come sempre quando c’è di mezzo Dio. La scelta del pane del domani appare più coerente con il messaggio di Gesù.

Il pane del domani, collegato con l’istituzione della Eucarestia, apre a un ulteriore approfondimento sul Padre Nostro.

Non solo l’Eucarestia si innesta nella tradizione millenaria del rito del pane e del vino che precede ebrei e cristiani. Quando Abramo arrivò a Gerusalemme, il locale re-sacerdote Melchisedech, che non era ebreo, lo iniziò al rito del pane e del vino. Nella messa di una volta c’era un riferimento a questo personaggio, che negli ultimi anni è stato fatto sparire in pieno stile sovietico. Ma lo stesso Padre Nostro non è una originalità di Gesù, ma una sua elaborazione e innovazione su una antica preghiera ebraica.

D’altra parte Gesù ebreo era e il suo proposito originale non era quello di scardinare legge e tradizione ma di aprirle e innovarle.

Un ebreo francese moderno, Robert Aron, ci apre nuovi orizzonti sulla evoluzione di una antica preghiera giudaica nel Padre Nostro.